Kadıköy'de yaşlı kadını telefonla arayarak dolandıran şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kadıköy'de telefonla aradığı 75 yaşındaki kadını, bir yakını olduğunu söyleyerek iki kez dolandıran yabancı uyruklu şüpheli, üçüncü girişiminde suçüstü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradığı yaşlı kadını "torununum, oğlunum, akrabanım" diye kandıran bir şüphelinin 41 bin lira ve 7 bin avro almasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen Özbekistanlı Gulam K. (30) üçüncü kez para almaya geldiği sırada evin girişinde suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.