Kadıköy'de yaşlı kadının çekicinin kaldırdığı araçtan düşmesi - Son Dakika

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Kadıköy'de yaşlı kadının çekicinin kaldırdığı araçtan düşmesi
7 saat önce
KADIKÖY'DE YAŞLI KADININ ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞMESİ (toplu görüntü)
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:28 Kaynak: DHA
KADIKÖY'DE YAŞLI KADININ ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞMESİ (toplu görüntü)
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