Kadıköy'de yaşlı kadının çekicinin kaldırdığı araçtan düşmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de yaşlı kadının çekicinin kaldırdığı araçtan düşmesi - Son Dakika

Kadıköy'de yaşlı kadının çekicinin kaldırdığı araçtan düşmesi

7 saat önce

KADIKÖY'DE YAŞLI KADININ ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞMESİ (toplu görüntü)

KADIKÖY'DE YAŞLI KADININ ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞMESİ (toplu görüntü)

Kadıköy'de yaşlı kadının çekicinin kaldırdığı araçtan düşmesi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:28 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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