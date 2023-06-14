Yavrusunu korumak isteyen anne karga esnafa zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Yavrusunu korumak isteyen anne karga esnafa zor anlar yaşattı

14.06.2023 21:35

Kadıköy'de yuvadan düşen yavru kargayı korumak isteyen anne karga, diğer kargalarla birlikte esnafa zor anlar yaşattı. Yavru kargayı yoldan almak isteyen vatandaşlar saldırıya uğradı. Ancak bir esnaf, kafasına takacağı motosiklet kaskı sayesinde kargayı kurtarmayı başardı. Olay, sosyal medyada da gündem oldu.

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, yuvadan yola düşen yavru karga, gelen araçlara rağmen uçmayınca yolda araç trafiği durdu. Kargayı ezmemek için duran araçlar nedeniyle araç kuyruğu oluşunca vatandaşlar yavru kargayı yoldan almak istedi.

MOTOSİKLET KASKIYLA YAVRU KARGAYI KURTARDI

Fakat diğer kargalar tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlar hedeflerini gerçekleştiremeden kaçmak zorunda kaldı. Bir esnaf ise çareyi kafasına motosiklet kaskı takmakta buldu. Kargayı sokaktan alan ve yol kenarına götüren vatandaş, diğer kargaların saldırılarından kafasındaki kask sayesinde kurtuldu.

"KARGAYI BAHÇEYE BIRAKTIM"

İlginç anlar kameraya yansıdı. Kargayı motosiklet kaskı takarak kurtaran Kerem Kaçaman, "Biz burada çalışanız, karga yavrusunu düşürmüştü. Yoldan gelen araçlar yavru kargadan dolayı geçemiyordu. Kargayı almak isteyen yoldan geçen vatandaşlara kargalar saldırıyordu. İnsanlar tereddütte kaldı yavru kargayı kurtaramayınca ben de motosiklet kaskı ile kurtarmayı düşündüm. Yavru kargayı alarak bahçeye bıraktım. Olay sosyal medyada gündem oldu." diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yaşam Yavrusunu korumak isteyen anne karga esnafa zor anlar yaşattı - Son Dakika


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