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Kadıköy'de yediler içtiler hesaba gelince ortadan kayboldular - Son Dakika

Kadıköy'de yediler içtiler hesaba gelince ortadan kayboldular

11.01.2022 11:15

Kadıköy'de bir restorana farklı tarihlerde gelen iki kadın müşteri, yedikleri yemeklerin ücretini ödemeden kaçtı.

Kadıköy'de bir restorana farklı tarihlerde gelen iki kadın müşteri, yedikleri yemeklerin ücretini ödemeden kaçtı. Yaşanan o anlar iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, işletmeye iki farklı tarihte müşteri olarak gelen iki kadın müşteri, yemeklerini yedikten sonra hesap ödemeden kayıplara karıştı. Durumu fark eden işletme sahipleri kayıtları izledikten sonra şüpheli kadınların 20 gün arayla hesap ödemeden kaçtığını anlayınca şoka uğradı. Görüntülerde, siparişlerini veren kadınların yemeklerini yedikten sonra önce birinin ardından ise diğer kadının restorandan ayrıldığı görülüyor.

"DIŞ GÖRÜNÜŞLERİNE KANDIK"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme müdürü Seyit Çiçek, "2 kadın şahıs 1 ay içerisinde iki farklı zamanda gelerek yemeklerin yemiş ve hesap ödemeden kaçıp gitmişler. Burada bütün personelin emeği var. Pişkinlikle utanmadan bunu yapabiliyorlar. Hepimizin emeğini çalıp gittiler. Altın çalanı, eve gireni gördük ama böylesini ilk defa görüyoruz. Üstelik bunu 2 defa yapıyorlar. Kayıtları izleyince şok olduk. Dış görünüşlerine kandık. İnanmamak lazımmış" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Muharrem Çam/ İHA)

Kadıköy'de yediler içtiler hesaba gelince ortadan kayboldular
Kadıköy'de yediler içtiler hesaba gelince ortadan kayboldular
Kadıköy'de yediler içtiler hesaba gelince ortadan kayboldular
Kadıköy'de yediler içtiler hesaba gelince ortadan kayboldular
Kadıköy'de yediler içtiler hesaba gelince ortadan kayboldular
Kadıköy'de yediler içtiler hesaba gelince ortadan kayboldular

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Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kadıköy'de yediler içtiler hesaba gelince ortadan kayboldular - Son Dakika
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