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Kadıköy'de "Yeditepe Huzur" uygulaması - Son Dakika

Kadıköy'de "Yeditepe Huzur" uygulaması

02.02.2022 20:15

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde yılın dördüncü 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde yılın dördüncü 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yılın 4'üncü "Yeditepe Huzur" uygulamasını gerçekleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekiplerinin yer aldığı uygulamaya birçok polis katıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde yapılan uygulamada şüpheli araçlar durdurularak, sürücülerin kimlik kontrolleri yapılıp, araçların bagajları ve torpido kısmı arandı.

(Metin Başar - Onur Hamzaoğlu/İHA)

Kadıköy'de Yeditepe Huzur uygulaması
Kadıköy'de Yeditepe Huzur uygulaması
Kadıköy'de Yeditepe Huzur uygulaması
Kadıköy'de Yeditepe Huzur uygulaması
Kadıköy'de Yeditepe Huzur uygulaması

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Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kadıköy, Asayiş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Son Dakika


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