Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de yeniler ilk 11'de
Son Dakika Spor Haber

Kadıköy'de yeniler ilk 11'de

50 dakika önce

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Altay, Zanka, Kruse, Vedat ve Rodrigues ilk kez resmi bir maçta Kadıköy'de ilk 11'de yer aldı.

Kadıköy'de yeniler ilk 11'de, System.String[]
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Altay, Zanka, Kruse, Vedat ve Rodrigues ilk kez resmi bir maçta Kadıköy'de ilk 11'de yer aldı.

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep'i ağırladığı müsabakada yeni transferler ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı. Yeni transferler Altay, Max Kruse, Vedat Muriqi ve Garry Rodrigues daha önce Cagliari ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkarken bir diğer yeni transfer Zanka ise ilk kez Gazişehir Gaziantep karşısında Kadıköy'de sahaya çıktı. - İSTANBUL
Fenerbahçe, Gaziantep, Kadıköy, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe 24 dakikada 3 penaltı kazandı!
Moses 'pamuk' ile sahada Fenerbahçe ilk yarı top göstermedi Fenerbahçe'nin ilk golü Moses'tan

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 21:15:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de yeniler ilk 11'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]