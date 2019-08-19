Kadıköy'de yeniler ilk 11'de
32 dakika önce
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Altay, Zanka, Kruse, Vedat ve Rodrigues ilk kez resmi bir maçta Kadıköy'de ilk 11'de yer aldı.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:35 Kaynak: İHA
'nin yeni transferlerinden Altay
, Zanka, Kruse, Vedat ve Rodrigues ilk kez resmi bir maçta Kadıköy
'de ilk 11'de yer aldı. Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep
'i ağırladığı müsabakada yeni transferler ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı. Yeni transferler Altay, Max Kruse, Vedat Muriqi ve Garry Rodrigues
daha önce Cagliari ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkarken bir diğer yeni transfer Zanka ise ilk kez Gazişehir Gaziantep karşısında Kadıköy'de sahaya çıktı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Elmas, Fenerbahçe-Gazşehir maçını takip ediyor Fenerbahçe 24 dakikada 3 penaltı kazandı! 24 saattir kontrol altına alınamayan İzmir Karabağlar'daki yangın için Bakan Pakdemirli'den açıklama geldi Gül ve Davutoğlu'nun kayyum açıklamalarına Bakan Varank'tan tepki geldi