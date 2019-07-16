Son Dakika Haberleri: KADIKÖY'DE YERDE YATAN KÖPEĞİ TEKMELEDİ; BİN 763 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ
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KADIKÖY'DE YERDE YATAN KÖPEĞİ TEKMELEDİ; BİN 763 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

10 saat önce

Şüphelinin köpeğe tekme atma anı kamerada İSTANBUL DHAKadıköy'de kaldırımda yatan köpeği tekmeleyen İsmail T. gözaltına alındı.

KADIKÖY'DE YERDE YATAN KÖPEĞİ TEKMELEDİ; BİN 763 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ, System.String[]

-Şüphelinin köpeğe tekme atma anı kamerada

İSTANBUL DHA
Kadıköy'de kaldırımda yatan köpeği tekmeleyen İsmail T. gözaltına alındı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına tekme atarken görüntülen şüpheli, ifade işlemlerinin ardından hakkında bin 763 para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.
Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde dün saat 20.45 sıralarında polise, bir kişinin köpeği tekmelediği ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, yerde yatan köpeğe tekme attığı tespit edilen İsmail T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilerek ifadesi alınan İsmail T. hakkında, "Hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçundan bin 763 lira idari para cezası uygulandı. İsmail T. ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, şüphelinin köpeği tekmelemesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, kaldırımda yatan köpeği tekmelediği görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu görüntüleri
-Şüphelinin köpeği tekmelemesi


Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:26 Kaynak: DHA
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