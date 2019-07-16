Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de yerde yatan köpeği tekmeledi; bin 763 lira para cezası verildi
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Kadıköy'de yerde yatan köpeği tekmeledi; bin 763 lira para cezası verildi

10 saat önce

KADIKÖY'de kaldırımda yatan köpeği tekmeleyen İsmail T. gözaltına alındı.

Kadıköy'de yerde yatan köpeği tekmeledi; bin 763 lira para cezası verildi, System.String[]
KADIKÖY'de kaldırımda yatan köpeği tekmeleyen İsmail T. gözaltına alındı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına tekme atarken görüntülen şüpheli, ifade işlemlerinin ardından hakkında bin 763 para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.
Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde dün saat 20.45 sıralarında polise, bir kişinin köpeği tekmelediği ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, yerde yatan köpeğe tekme attığı tespit edilen İsmail T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete getirilerek ifadesi alınan İsmail T. hakkında, "Hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçundan bin 763 lira idari para cezası uygulandı. İsmail T. ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, şüphelinin köpeği tekmelemesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin, kaldırımda yatan köpeği tekmelediği görülüyor.


- İstanbul
Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:37 Kaynak: DHA
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