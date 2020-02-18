Kadıköy'de yerel seçimde

Kadıköy'de 31 Mart 2019'daki yerel seçimde görevli sandık başkanı ve üyesi 19 sanığın "görevi ihmal" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 16 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Abdullah Yılmaz ile avukatı da hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanıklardan Ü.A, memur olduğunu ve seçimin yapıldığı gün 1045 No'lu sandıkta görev yaptığını belirterek, "Biz seçimlerde usulsüzlük yapmadık. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sonuç tutanağının incelenmesinde bir artı 5 oyu sehven 2 kez haneye yazmışız. Bu bir maddi hatadır. Bunun incelenip araştırılmasını istiyorum. Bizim herhangi bir suç kastımız yoktur. Yoğunluktan dolayı maddi hata yapmışız." dedi.

Sanık B.Ö, öğretim üyesi olduğunu ve seçimlerde sandıkta çalışmak üzere resen görevlendirildiğini anlatarak, "Görevde olmak istemediğime dair dilekçe verdim ancak kabul edilmedi. Daha sonra seçimle ilgili eğitim aldık. Biz seçimde ve sayımda herhangi bir usulsüzlük yapmadık. 5 oyun yanlışlıkla 2 kez sayıldığını soruşturma başladıktan sonra fark ettim. Bu bir maddi hatadır. Ben görevimi ihmal etmedim. Sayımda herhangi bir hata yoktur. Ancak eğitimin yetersizliği, seçim atmosferinin baskısı ve yorgunluğun etkisiyle algı yanılgısı sonucu genel toplama, sehven artı 5 oy kayıtlarda eklenmiş. Fakat dediğim gibi bu tamamen deneyimsizlik ve seçim baskısından kaynaklanmaktadır. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık N.I, üniversite öğrencisi olduğunu ve ilk kez seçimlerde görevlendirildiğini dile getirerek, "Tutanakların incelenmesinde açıkça görülecektir ki söz konusu iddia maddi bir hatadır. Partilerin oy dağılımında ya da sayımda bir hata yoktur. Sadece sehven kayda 5 oy fazla yazılmıştır. Fakat bu da tutanakta açıkça anlaşılmaktadır. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Adaleti böyle meşgul etmekten üzgünüm"

Sanık Y.T, seçim günü 2073 No'lu sandıkta başkan olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Seçim bittikten sonra sayımı yaptık ve tutanaklarımızı usulüne uygun şekilde tuttuk. Bütün tutanakları tek tek elle doldurduk. Fakat iddia konusu tutanak sehven ve yorgunluğun da etkisiyle kaydırılarak doldurulmuştur. Bu bir maddi hatadır ve İlçe Seçim Kurulu aşamasında düzeltilmiştir. Kaldı ki seçimin ana unsurundan biri olan partinin sıfır oy olması mümkün olmadığından tutanaktaki hatanın maddi hata olduğu aşikardır. Memur olduğum için hakkımda idari işlem yapıldı. Adaleti böyle meşgul etmekten üzgünüm."

Sanık E.H, 22 yıldır öğretmenlik yaptığını, daha önce de birçok seçimde görev aldığını, deneyimli olduğunu, olay günü bütün seçim sayım ve tutanak işlemlerinin usulüne uygun şekilde yapıldığını söyledi.

Sanık M.T, seçim günü AK Parti üyesi olarak görev yaptığını anlatarak, "Seçim sayım ve tutanak işlemlerinde hiçbir usulsüzlük ve eksiklik yoktu. Sayım döküm cetvelinde de görev almıştım. Orada herhangi bir hata yapmadım. Yorgunluğun etkisiyle sehven kaydırma yaparak doldurulmuştu. Diğer arkadaşlarım da fark etmeden imzalamışlar. Partimin benim adıma bir şikayeti olacağını düşünmüyorum. İkinci seçimlerde beni tekrar göreve çağırdılar. Ayrıca partim benimle ilgili şikayetini geri çektiğini bildirmişti. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Söz verilen diğer sanıklar da sandıklarda herhangi bir usulsüzlük yapmadıklarını, seçim sonucunu etkileyecek herhangi bir durum olmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Müşteki Abdullah Yılmaz da sanıklardan şikayetçi olduğunu ve davaya katılma talebinin bulunduğunu belirterek, tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki Abdullah Yılmaz'ın suçtan zarar görme ihtimaline karşı davaya katılma talebini kabul etti.

Usulüne uygun davetiyeye rağmen duruşmaya katılmayan sanık H.Ö'nün zorla getirilmesine karar veren mahkeme, mazeret bildirerek duruşmaya katılmayan 2 sanığın da bir sonraki celse hazır edilmesini kararlaştırdı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kadıköy'de kurulan sandıklarda görev yapan sandık başkanı ve üyesi 19 sanığın 31 Mart 2019'daki yerel seçimde İstanbul'da kurulu sandıklarda sonuçlara etki edecek mahiyette usulsüzlükler yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığının, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı müracaatta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için 1045 No'lu sandıkta kullanılıp geçersiz sayılan 7 oy pusulasından 5'inin kaybolduğunun ihbar edildiği anlatılıyor.

Yine 3329 No'lu sandıkta 9, 1041 No'lu sandıkta da 2 geçersiz oy pusulası olmak üzere toplam 16 geçersiz oy pusulasının kaybolduğu belirtilen iddianamede, "Sandık heyetince geçersiz sayılan oyların yeniden incelemeye tabi olma ve geçerli sayılma ihtimalinden ötürü geçersiz oy pusulasının kaybolmasının seçim sonuçlarına etki edici mahiyeti bulunması, itiraz ve yeniden sayım işlemlerinden ötürü kamunun ekonomik zararının ve kişi mağduriyetinin doğması karşısında sanıkların üzerilerine atılı suçu işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte şüphe oluştuğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer veriliyor.

İddianamede, ayrıca ilçede kurulan 2073 No'lu sandıkta ise AK Parti'ye ait 55 oyun Demokrat Parti hanesine yazıldığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuç tutanağının gerçeğe aykırı olarak tanzim edilip tüm sandık görevlilerince imzalandığı belirtilerek, bu nedenlerle 19 sanığın üzerine atılı suçu işlediği ifade ediliyor.

İddianamede, 19 sanığın "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.