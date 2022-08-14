Kadıköy'de apartman girişine moloz döktüler, bina sakinleri mahsur kaldı - Son Dakika
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Kadıköy'de apartman girişine moloz döktüler, bina sakinleri mahsur kaldı

14.08.2022 11:46
Kadıköy'de apartman girişine moloz döktüler, bina sakinleri mahsur kaldı

Kadıköy'de yıkım kararı alınan bir binada kira sözleşmeleri bitmemiş olan 3 kiracı binayı terk etmedi.

Kadıköy'de yıkım kararı alınan bir binada kira sözleşmeleri bitmemiş olan 3 kiracı binayı terk etmedi. Kiracıları çıkarmak için ise müteahhit firma, sokağa ve bina girişine moloz dökerek apartmanın yaya girişini engelledi. Kiracılar durumu emniyet ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.

Kadıköy'de yıkım kararı alınan binada bulunan kiracılar, kira sözleşmelerinin devam ettiğini ve bitmeden çıkmayacaklarını bildirdi. Binanın yıkım çalışmasını yapan firma ise apartman girişine moloz dökerek binanın yaya girişini engelledi. Sokağa ve apartmanın girişine moloz döken kişiler, tüm uyarılara rağmen kamyonla getirdikleri molozu sokağa ve bina girişine dökerek olay yerinden uzaklaştı. Olayı emniyete bildiren bina sakinleri, molozu döken kişilerden şikayetçi oldu. Bina sakinleri, dökülen molozun kaldırılmasını istedi.

"Dağda mı yaşıyoruz moloz dökmek nedir"

Apartman sakini Metin Göktaş, "Burası müteahhide verilmiş. Daire sahiplerine söylemeye bile tenezzül etmemişler. Bize bir kağıt filan gelmedi. Kadıköy'ün göbeğinde yaşıyoruz, görüyorsunuz durumu yani. Bu da hayvanlık yani. Çok özür dileyerek konuşuyorum ama. Kadıköy ya burası Kadıköy. Çocuklarım bugün dışarı çıkamadı. Beni aradılar, 'Baba evden çıkamıyoruz' diye. Ben de aşağı inip yolu açmaya çalıştım. Dağda mı yaşıyoruz abi, binanın önüne moloz dökmek nedir" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kadıköy, kiracı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de apartman girişine moloz döktüler, bina sakinleri mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de apartman girişine moloz döktüler, bina sakinleri mahsur kaldı - Son Dakika
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