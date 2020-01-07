KADIKÖY'DE YILBAŞI GECESİ TACİZ İDDİASI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE YILBAŞI GECESİ TACİZ İDDİASI - Son Dakika

KADIKÖY'DE YILBAŞI GECESİ TACİZ İDDİASI

33 dakika önce

Haber: Gamze ŞİMŞEK/ KADIKÖY'de yılbaşı gecesi sokakta yürüyen bir kadın onu takip eden kimliği belirsiz bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.

KADIKÖY'DE YILBAŞI GECESİ TACİZ İDDİASI, System.String[]

Haber: Gamze ŞİMŞEK/ KADIKÖY'de yılbaşı gecesi sokakta yürüyen bir kadın onu takip eden kimliği belirsiz bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Şüphelinin genç kadını takip etmesi ve olay yerinden koşarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay yılbaşı gecesi Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre sokakta yürüyen genç kadını takip eden kimliği belirsiz kişi, cinsel saldırıda bulundu. Şüpheli, kadının çığlıkları üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kadın olayın ardından polise giderek şikayette bulundu. Polis şüpheliyi yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan şüphelinin kadını takip etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin sokakta yürüyen genç kadını takip ettiği, daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-sokakta yürüyen genç kadın

-şüphelinin sokakta yürümesi

-şüphelinin koşarak uzaklaşması


Hasanpaşa, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:57 Kaynak: DHA
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