KADIKÖY'DE YILBAŞI GECESİ YAŞANAN TACİZ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Yılbaşı gecesi Kadıköy'de sokakta yürüyen bir kadını takip ederek tacizde bulunduğu öne sürülen F.K., "Cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

Şüpheli F.K. sorgusunda, olayın geçtiği öne sürülen mahalleden hiç geçmediğini ve olayla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Yılbaşı gecesi sabaha karşı Kadıköy'de sokakta yürüyen bir kadını takip ederek tacizde bulunduğu iddiası ile aranan F.K., dün gözaltına alındı.

Şüpheli F.K., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'na sevk edildi.

F.K. savcılık sorgusunun ardından, "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği 'ne sevk edildi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ MAHALLEDEN GEÇMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

F.K., mahkemedeki sorgusunda olayın meydana geldiği mahalleden hiç geçmediğini, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek, "Bayan şahıs beni teşhis edemedi, yanımda bulunan 5 numaralı kişiyi teşhis etti. Daha sonra polisler teşhise ara verdi. İkinci sefer teşhis yapıldığında beni teşhis etti. Suçsuzum. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme, F.K.'nın, CD izleme görüntüleri, teşhis tutanağını gerekçe göstererek "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri