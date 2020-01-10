Kadıköy'de yılbaşı gecesi yaşanan taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Kadıköy'de yılbaşı gecesi yaşanan taciz şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

YILBAŞI gecesi Kadıköy'de sokakta yürüyen bir kadını takip ederek tacizde bulunduğu öne sürülen F.K., "Cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

Kadıköy'de yılbaşı gecesi yaşanan taciz şüphelisi tutuklandı, System.String[]
YILBAŞI gecesi Kadıköy'de sokakta yürüyen bir kadını takip ederek tacizde bulunduğu öne sürülen F.K., "Cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

Şüpheli F.K. sorgusunda, olayın geçtiği öne sürülen mahalleden hiç geçmediğini ve olayla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Yılbaşı gecesi sabaha karşı Kadıköy'de sokakta yürüyen bir kadını takip ederek tacizde bulunduğu iddiası ile aranan F.K., dün gözaltına alındı.

Şüpheli F.K., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

F.K. savcılık sorgusunun ardından, "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ MAHALLEDEN GEÇMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

F.K., mahkemedeki sorgusunda olayın meydana geldiği mahalleden hiç geçmediğini, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek, "Bayan şahıs beni teşhis edemedi, yanımda bulunan 5 numaralı kişiyi teşhis etti. Daha sonra polisler teşhise ara verdi. İkinci sefer teşhis yapıldığında beni teşhis etti. Suçsuzum. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

TUTUKLANDI

Mahkeme, F.K.'nın, CD izleme görüntüleri, teşhis tutanağını gerekçe göstererek "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.


- İstanbul
Yılbaşı, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:12 Kaynak: DHA
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