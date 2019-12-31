Kadıköy'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadıköy'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika

Kadıköy'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı

6 saat önce

Yeni yıla Kadıköy'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Kadıköy meydanında güvenlik tedbirleri alındı.

Yeni yıla Kadıköy'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Kadıköy meydanında güvenlik tedbirleri alındı.

Kadıköy'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı

Kadıköy, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:42 Kaynak: AA
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