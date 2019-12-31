Son Dakika › Güncel › Kadıköy'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
Kadıköy'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı
6 saat önce
Yeni yıla Kadıköy'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Kadıköy meydanında güvenlik tedbirleri alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:42 Kaynak: AA
Yeni yıla Kadıköy'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Kadıköy meydanında güvenlik tedbirleri alındı.
Son Dakika ABD'den Bağdat'taki vatandaşlarına "elçilik binasına yaklaşmayın" uyarısı Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık?