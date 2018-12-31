Kadıköy'de Yılbaşı Öncesi Asayiş Denetimi
32 dakika önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTABUL DHAKadıköy İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşı kutlamalarıyla ilgili güvenlik önlemleri kapsamında ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTABUL DHA Kadıköy
İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşı kutlamalarıyla ilgili güvenlik önlemleri kapsamında ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden unsurların katılımıyla Kadıköy genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, uygulama noktalarından biri Kozyatağı'nda bulunan Atatürk Caddesi
'ydi. Polis
ekipleri, şüpheli otomobilleri durdurarak sürücü ve yolculara üst araması ve GBT (Genel Bilgi Taraması) yaptı. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, sipariş götüren motosikletlerin de durdurularak kontrol edildiği görüldü.
BAĞDAT CADDESİ'NDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Ekipler, yılbaşı öncesinde kentin en işlek caddelerinden biri olan Bağdat
Caddesi'nde de denetim gerçekleştirdi. Seyyar satıcılar başta olmak üzere, birçok kişi GBT kontrollerinden geçirildi. Caddede yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:51 Kaynak: DHA
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