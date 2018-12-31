Son Dakika Haberleri: Kadıköy'de Yılbaşı Öncesi Asayiş Denetimi

Kadıköy'de Yılbaşı Öncesi Asayiş Denetimi

17 dakika önce

KADIKÖY İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşı kutlamalarıyla ilgili güvenlik önlemleri kapsamında ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Kadıköy'de Yılbaşı Öncesi Asayiş Denetimi, System.String[]
KADIKÖY  İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşı kutlamalarıyla ilgili güvenlik önlemleri kapsamında ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden unsurların katılımıyla Kadıköy genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, uygulama noktalarından biri Kozyatağı'nda bulunan Atatürk Caddesi'ydi. Polis ekipleri, şüpheli otomobilleri durdurarak sürücü ve yolculara üst araması ve GBT (Genel Bilgi Taraması) yaptı. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, sipariş götüren motosikletlerin de durdurularak kontrol edildiği görüldü. 

BAĞDAT CADDESİ'NDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Ekipler, yılbaşı öncesinde kentin en işlek caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde de denetim gerçekleştirdi. Seyyar satıcılar başta olmak üzere, birçok kişi GBT kontrollerinden geçirildi. Caddede yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:02 Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Polis, Kadıköy, Güncel
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