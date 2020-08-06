Kadıköy'de yoğun korona virüsü denetimi - Son Dakika

Kadıköy'de yoğun korona virüsü denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Korona virüs denetimleri' genelgesinin ardından, Kadıköy'de korona virüs salgını ile ilgili en yoğun denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Korona virüs denetimleri' genelgesinin ardından, Kadıköy'de korona virüs salgını ile ilgili en yoğun denetim gerçekleştirildi. Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İlçe Sağlık Müdürü Neslihan Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf Odası Başkanı Memet Emin Yarar ve beraberindeki heyet Erenköy Semt Pazarı'nda yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili alınan önlemleri yerinde denetledi. Pazara gelenlere ateş ölçümü yapıldı, pazar girişine dezenfektanlar yerleştirildi, esnafa kolonya dağıtıldı. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygunluğu denetleyen yetkililer, pazarcı esnafı ve yurttaşları tedbirlere uyulması konusunda uyardı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:38

Kaynak: İHA

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