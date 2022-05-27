Kadıköy'de yoklama kaçağı milli sporcu denetime takıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de yoklama kaçağı milli sporcu denetime takıldı

27.05.2022 22:33

Kadıköy'de yoklama kaçağı milli sporcu denetime takıldı Kadıköy'de polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kadıköy'de yoklama kaçağı milli sporcu denetime takıldı

İSTANBUL - Kadıköy'de polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında durdurulan milli atlet İshak Mert Şen'in yoklama kaçağı olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Kadıköy'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülerin gerekli evrak ve belgeleri ile ekipmanları kontrol edildi. Denetim esnasında durdurularak kontrolleri yapılan motosiklet sürücülerinden birinin milli atlet İshak Mert Şen olduğu öğrenildi. Kimlik kontrolü yapılan Şen'in yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından gerekli belgeleri imzalatılan genç sporcu, askerlik şubesiyle iletişime geçmesi yönünden uyarıldı.

"Şu an yapabilecek pek bir şeyim yok"

Denetime takılan ve yoklama kaçağı olduğu belirlenen milli sporcu İshak Mert Şen, "Sisteme daha yüklenmediği için yoklama kaçağı olarak gözüküyor. Milli sporcuyum. Bunun için federasyondan yazının gönderilmesi gerekiyor. Şu an için yapabilecek pek bir şeyim yok açıkçası" dedi.

Kadıköy'de yoklama kaçağı milli sporcu denetime takıldı
Kadıköy'de yoklama kaçağı milli sporcu denetime takıldı
Kadıköy'de yoklama kaçağı milli sporcu denetime takıldı
Kadıköy'de yoklama kaçağı milli sporcu denetime takıldı

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Otomobilin üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar Otomobilin üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar Kadıköy'de yoklama kaçağı milli sporcu denetime takıldı Kadıköy'de yoklama kaçağı milli sporcu denetime takıldı
Kaynak: İHA

Milli Sporcu, Kadıköy, Milli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de yoklama kaçağı milli sporcu denetime takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de yoklama kaçağı milli sporcu denetime takıldı - Son Dakika
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