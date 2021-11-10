KADIKÖY'DE YOL AYIRIMINDA BARİYERE ÇARPAN CİPİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı cipten itfaiye ekiplerince kurtarılan hafif yaralı Sarper Berki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan cipte ağır hasar oluştu. Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi Ataşehir Bağlantı yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Çalışmaların ardından yol trafiğe açılırken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaza, saat 18.40 sıralarında Atatürk Caddesi , Ataşehir yönünde meydana geldi. İddiaya göre, Sarper Berki'nin kullandığı 34 RFA 39 plakalı cip, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol ayırımındaki bariyerlere çarptı. Cip, bağlantı yoluna savrulurken sürücü bulunduğu yerde sıkıştı.

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