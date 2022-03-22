Kadıköy'de yol verme kavgasında taksi şoförüne uçan tekmeyle saldırı kamerada - Son Dakika
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Kadıköy'de yol verme kavgasında taksi şoförüne uçan tekmeyle saldırı kamerada

22.03.2022 09:16
Kadıköy'de yol verme kavgasında taksi şoförüne uçan tekmeyle saldırı kamerada

Kadıköy'de trafikte seyir halindeki taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kadıköy'de trafikte seyir halindeki taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesiyle, tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Taksi şoförüyle kavga eden kişinin, taksinin kaputuna çıkarak taksicinin üzerine doğru uçan tekme attığı görüldü. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halindeki otomobil sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Çevredeki diğer sürücüler araya girerek iki tarafı ayırmaya çalıştı. Taksi şoförüne sinirlenen otomobil sürücüsü, taksinin kaputunun üzerine çıkarak uçan tekme ile şoföre saldırdı. Taksi şoförü ise yere yığılan otomobil sürücüsüne tekmelerle karşılık verdi. Trafikte yol ortasında tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Taksi şoförünün uzaklaşmasıyla kavga son buldu. Trafikte korku dolu anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kadıköy'de yol verme kavgasında taksi şoförüne uçan tekmeyle saldırı kamerada
Kadıköy'de yol verme kavgasında taksi şoförüne uçan tekmeyle saldırı kamerada
Kadıköy'de yol verme kavgasında taksi şoförüne uçan tekmeyle saldırı kamerada
Kadıköy'de yol verme kavgasında taksi şoförüne uçan tekmeyle saldırı kamerada

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Otomobil, Kadıköy, kavga, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de yol verme kavgasında taksi şoförüne uçan tekmeyle saldırı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de yol verme kavgasında taksi şoförüne uçan tekmeyle saldırı kamerada - Son Dakika
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