Kadıköy'de yolcu minibüsüyle İETT otobüsü çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kadıköy'de yolcu minibüsüyle İETT otobüsü çarpıştı: 4 yaralı
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA KADIKÖY D-100 Karayolu'nda yolcu minibüsü İETT otobüsüne arkadan çarptı.
Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- DHA KADIKÖY D-100 Karayolu'nda yolcu minibüsü İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı.
Kaza saat 10.00 sıralarında D-100 Karayolu Kozyatağı mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Selami A. idaresindeki 34 TN 2446 plakalı İETT otobüsü, duraktan yolcu aldıktan sonra Kartal istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 M 5761 plakalı yolcu minibüsü, otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan yolcular sağa sola savruldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kartal istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
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