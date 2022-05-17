Kadıköy'de yolculardan bekledikleri İETT otobüsünün gelmemesine tepki

Kadıköy'de durakta bekleyen yolcular, bekledikleri İETT otobüsünün gelmemesine yolu trafiğe kapatarak tepki gösterdi.
Uzunçayır durağında bekledikleri otobüsün gelmemesi nedeniyle yoğunluk oluşturan yolcular, o istikametten geçen diğer İETT otobüslerinin önünü kesti.
Yolcuların durdurduğu trafik akışı, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle normale döndü.
Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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