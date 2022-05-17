Kadıköy'de yolculardan bekledikleri İETT otobüsünün gelmemesine tepki - Son Dakika
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Kadıköy'de yolculardan bekledikleri İETT otobüsünün gelmemesine tepki

17.05.2022 23:50
Kadıköy'de yolculardan bekledikleri İETT otobüsünün gelmemesine tepki

Kadıköy'de durakta bekleyen yolcular, bekledikleri İETT otobüsünün gelmemesine yolu trafiğe kapatarak tepki gösterdi.

Kadıköy'de durakta bekleyen yolcular, bekledikleri İETT otobüsünün gelmemesine yolu trafiğe kapatarak tepki gösterdi.

Uzunçayır durağında bekledikleri otobüsün gelmemesi nedeniyle yoğunluk oluşturan yolcular, o istikametten geçen diğer İETT otobüslerinin önünü kesti.

Yolcuların durdurduğu trafik akışı, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle normale döndü.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: AA

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