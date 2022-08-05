Kadıköy'de, "Köpeğime toz geldi" diyen şahıs, temizlik işçisinin burnunu kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de, "Köpeğime toz geldi" diyen şahıs, temizlik işçisinin burnunu kırdı

05.08.2022 10:45

İstanbul Kadıköy'de yolda köpeğiyle yürüyen bir adam, o esnada yerleri süpüren temizlik görevlisine saldırmaya başladı. Daha sonra anlaşılan olayda saldırganın "Köpeğime toz geldi" dediği ortaya çıkarken darp edilen temizlik görevlisinin de burnunun kırıldığı öğrendi. Yaşanan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre belediyenin temizlik işçisi Aydın Coşkun, kaldırımı süpürdüğü sırada köpeğiyle yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiğini iddia ederek Çoşkun'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle köpek sahibi, temizlik işçisini darp etti.

'Köpeğime toz geldi' deyip, görevini yapan temizlik işçisinin burnunu kırdı

BURNU KIRILDI

Olay çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken saldırı sonucu temizlik işçisi Çoşkun'un burnu kırıldı. Temizlik işçisi Aydın Çoşkun'un Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darp raporu aldığı öğrenildi. Aydın Çoşkun Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
KADIKÖY'DE TEPKİ ÇEKEN SALDIRI: KÖPEĞİNE TOZ GELDİĞİ GEREKÇESİYLE TEMİZLİK GÖREVLİSİNİ DÖVDÜ KADIKÖY'DE TEPKİ ÇEKEN SALDIRI: KÖPEĞİNE TOZ GELDİĞİ GEREKÇESİYLE TEMİZLİK GÖREVLİSİNİ DÖVDÜ Bodrumspor'da Recep ve Kenan başarıya inanıyor Bodrumspor'da Recep ve Kenan başarıya inanıyor
Kaynak: DHA

Kadıköy, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de, 'Köpeğime toz geldi' diyen şahıs, temizlik işçisinin burnunu kırdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:45 Kadıköy'de, "Köpeğime toz geldi" diyen şahıs, temizlik işçisinin burnunu kırdı
10:44 Müslüme olayını kapatmak istiyorlar! Aile üyelerinin ifadeleri duruşmayı daha karmaşık hale getirdi
10:33 KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu
10:30 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:21 Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
10:12 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:12 AK Partili Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, "Usulsüz işe alımlara artık dayanamadım" diyerek partisinden istifa etti
10:09 Deprem uzmanı uyardı: Malatya, 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki depremle karşı karşıya kalabilir
09:52 Sultangazi'de polis merkezinin yanında yapılan yol çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu
09:47 Teletabiler'deki gülümseyen güneş bebek Jessica Smith'in son görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 11:17:45. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de, "Köpeğime toz geldi" diyen şahıs, temizlik işçisinin burnunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement