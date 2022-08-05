KADIKÖY'DE TEPKİ ÇEKEN SALDIRI: KÖPEĞİNE TOZ GELDİĞİ GEREKÇESİYLE TEMİZLİK GÖREVLİSİNİ DÖVDÜ - Son Dakika
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KADIKÖY'DE TEPKİ ÇEKEN SALDIRI: KÖPEĞİNE TOZ GELDİĞİ GEREKÇESİYLE TEMİZLİK GÖREVLİSİNİ DÖVDÜ

05.08.2022 11:12

KADIKÖY'de yolda köpeğiyle yürüyen bir kişi kaldırımı süpüren temizlik işçisine köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldırdı.

KADIKÖY'de yolda köpeğiyle yürüyen bir kişi kaldırımı süpüren temizlik işçisine köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldırdı. Temizlik işçisinin burnu kırılırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre belediyenin temizlik işçisi Aydın Coşkun, kaldırımı süpürdüğü sırada köpeğiyle yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiğini iddia ederek Çoşkun'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle köpek sahibi, temizlik işçisini darp etti. Olay çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken saldırı sonucu temizlik işçisi Çoşkun'un burnu kırıldı. Temizlik işçisi Aydın Çoşkun'un Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darp raporu aldığı öğrenildi. Aydın Çoşkun Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Kadıköy, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE TEPKİ ÇEKEN SALDIRI: KÖPEĞİNE TOZ GELDİĞİ GEREKÇESİYLE TEMİZLİK GÖREVLİSİNİ DÖVDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KADIKÖY'DE TEPKİ ÇEKEN SALDIRI: KÖPEĞİNE TOZ GELDİĞİ GEREKÇESİYLE TEMİZLİK GÖREVLİSİNİ DÖVDÜ - Son Dakika
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