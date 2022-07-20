Kaza yeri
Kaza yapan otomobil
Kaza yerine gelen ekipler
İSTANBUL (AA) – Kadıköy'de yoldan çıkan otomobil büfeye girdi, otomobilde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde seyreden B.M.Ü. (21) idaresindeki 34 BD 6606 plakalı otomobil yoldan çıkarak cadde üstündeki büfeye girdi. Sürücü B.M.Ü. ve yanındaki bir kişi kazayı yara almadan atlattı.
B.M.Ü'nün alkollü olduğu iddia edildi.
Büfede ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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