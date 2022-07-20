Kadıköy'de yoldan çıkan otomobil büfeye girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy'de yoldan çıkan otomobil büfeye girdi

20.07.2022 03:59

Kaza yeri Kaza yapan otomobil Kaza yerine gelen ekipler İSTANBUL (AA) – Kadıköy'de yoldan çıkan otomobil büfeye girdi, otomobilde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza yeri

Kaza yapan otomobil

Kaza yerine gelen ekipler

İSTANBUL (AA) – Kadıköy'de yoldan çıkan otomobil büfeye girdi, otomobilde bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde seyreden B.M.Ü. (21) idaresindeki 34 BD 6606 plakalı otomobil yoldan çıkarak cadde üstündeki büfeye girdi. Sürücü B.M.Ü. ve yanındaki bir kişi kazayı yara almadan atlattı.

B.M.Ü'nün alkollü olduğu iddia edildi.

Büfede ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kadıköy'de otomobil büfeye daldı Kadıköy'de otomobil büfeye daldı İSTANBUL-KADIKÖY'DE AĞAÇ DEVRİLDİ, YOL KAPANDI İSTANBUL-KADIKÖY'DE AĞAÇ DEVRİLDİ, YOL KAPANDI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de yoldan çıkan otomobil büfeye girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:06 Astana zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan "tahıl koridoru" sözleri: Erdoğan müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:49 Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 04:38:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de yoldan çıkan otomobil büfeye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement