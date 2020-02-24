Kadıköy'de yolun karşısına geçen yaşlı adam beton mikserinin altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de yolun karşısına geçen yaşlı adam beton mikserinin altında kaldı - Son Dakika

Kadıköy'de yolun karşısına geçen yaşlı adam beton mikserinin altında kaldı

6 saat önce

Kadıköy'de yaşlı bir adam, eşiyle beraber yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada beton mikserinin altına kaldı.

Kadıköy'de yolun karşısına geçen yaşlı adam beton mikserinin altında kaldı, System.String[]

Kadıköy'de yaşlı bir adam, eşiyle beraber yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada beton mikserinin altına kaldı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken eşi de olay yerinde fenalık geçirdi.


Olay, Kadıköy'de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Şair Arşi Caddesi kesişiminde meydana geldi. 87 yaşındaki Mustafa Yiğit iddiaya göre beraberindeki eşiyle beraber yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Yolda ilerleyen Mehmet S. yönetimindeki beton mikseri o sırada yoldan geçen yaşlı adama çarparak atına aldı. Eşinin beton mikserinin altında kaldığını gören yaşlı kadın ise olay yerinde fenalık geçirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaşlı adam ile fenalık geçiren eşi tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Görgü tanığı Davut Tecer, "Yaşlı amca yeşil ışıkta geçiyordu. Mikser kamyonu amcayı altına aldı. Ambulans çağırdılar, sonra amcayı götürdüler. Amcanın bacaklarının durumu iyi değildi. Durumu ne durumda belli değil. Allah Amcanın yardımcısı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Mustafa Yiğit, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:20 Kaynak: İHA
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