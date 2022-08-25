Zühtüpaşa Mahellesi'nde 23 Ağustos Salı günü saat 10.30 sıralarında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan kadına hızla gelen taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KADIKÖY'DE YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN TAKSİNİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI - Son Dakika

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