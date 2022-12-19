İstanbul'un göbeğindeki dükkana baskın! Yüzlerce hayvan boynuzu ve tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'un göbeğindeki dükkana baskın! Yüzlerce hayvan boynuzu ve tarihi eser ele geçirildi

19.12.2022 14:52

İstanbul Kadıköy'de bir iş yerine yapılan operasyonda, Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu kapsamında olan çok sayıda hayvanın boynuzları ele geçirildi. Bir kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında hayvan boynuzlarının yanı sıra tarihi eserler de bulundu.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de bir iş yerinde farklı tür ve cinste, CITES kapsamında bulunan hayvanlara ait boynuz ile parçaların bulunduğuna ilişkin ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler yaptıkları çalışmaların ardından 17 Aralık Cumartesi günü iş yerine operasyon düzenledi.

KADIKÖY'DE YÜZLERCE HAYVAN BOYNUZU ELE GEÇİRİLDİ

YÜZLERCE BOYNUZ BULUNDU

İş yerinde yapılan aramalarda, 485 karaca boynuzu, 13 karaca kafatası, 4 karaca boynuz kökü, 271 kızıl geyik boynuzu, 55 kızıl geyik boynuz parçası, 5 çift boynuzlu kızıl geyik kafatası, 2 boynuzsuz yüzülmüş kızıl geyik kafatası,13 mus geyiği boynuzu, 30 ala geyik boynuzu, 141 adet ren geyiği boynuzu, 29 antilop boynuzu, 50 white tailed geyiği boynuzu, 5 çift boynuzlu dağ keçisi kafatası, 20 dağ keçisi boynuzu, 5 bizon boynuzu, 20 Amerikan antilobu boynuzu, 128 çeşitli form ve ebatlarda hayvansal objeler ele geçirildi.

KADIKÖY'DE YÜZLERCE HAYVAN BOYNUZU ELE GEÇİRİLDİ

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda aynı zamanda 29 çeşitli form, ebat ve boyutlarda Yunan, Roma, Bizans, Osmanlı medeniyetlerine ait olduğu değerlendirilen amforalar, 90 adet pişmiş toprak objeler, 1 top mermisi, 1 sedef kakma bağa kaşık, 1 kırık cam şişe, 1 mavi renkli cam şişe, 35 Roma ve İslami dönem sikkeleri, 4 ok ucu bulundu. İş yerindeki hayvan parçaları ile tarihi eserlere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KADIKÖY'DE YÜZLERCE HAYVAN BOYNUZU ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: DHA
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İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un göbeğindeki dükkana baskın! Yüzlerce hayvan boynuzu ve tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'un göbeğindeki dükkana baskın! Yüzlerce hayvan boynuzu ve tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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