Kadıköy'de zemin alarm veriyor - Son Dakika

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak kupa mücadelesi öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın zemini alarm veriyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın zemininde oluşan bozukluklar dikkat çekti. Sarı-lacivertli futbolcular Enner Valencia ve Bright Osayi-Samuel, maç öncesi sahaya çıktıklarında zemini kontrol etti.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
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