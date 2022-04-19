Kadıköy'de zemini göçen apartman için güçlendirme çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de zemini göçen apartman için güçlendirme çalışması başlatıldı

19.04.2022 12:44

Kadıköy'de, bitişiğindeki istinat duvarının çökmesiyle zemininde göçük meydana gelen apartmanda güçlendirme çalışması başlatıldı.

Kadıköy'de, bitişiğindeki istinat duvarının çökmesiyle zemininde göçük meydana gelen apartmanda güçlendirme çalışması başlatıldı.

Çökmenin meydana geldiği Kozyatağı Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde basın mensuplarına bilgi veren Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Statik Büro yetkilisi Özlem Yaman Binici, dün akşam saatlerinde zemininde yaşanan göçük nedeniyle mühürlenen binanın temelinde hafriyatla dolgu yapıldığını söyledi.

Binici, dolgunun tamamlanmasının ardından kazıklar çakılarak temelin sağlamlaştırılacağını, bu süre zarfında da binanın kullanım dışı kalacağını belirtti.

Dolgu ve kazıklamanın ardından boşaltılan binada tekrar inceleme yapılacağını, bu aşamadan sonra binanın kullanılıp kullanılamayacağına karar verileceğini ifade eden Binici, şu anda apartmanda gözle görülür bir hasarın bulunmadığını kaydetti.

Hafriyat çalışmaları hızla devam ederken polis ve zabıta ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi almayı sürdürdükleri görüldü.

Dün akşam, inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu zemininde göçük meydana gelen 5 katlı apartman, tedbir amacıyla boşaltılmıştı.

Kadıköy'de zemini göçen apartman için güçlendirme çalışması başlatıldı
Kadıköy'de zemini göçen apartman için güçlendirme çalışması başlatıldı
Kadıköy'de zemini göçen apartman için güçlendirme çalışması başlatıldı
Kadıköy'de zemini göçen apartman için güçlendirme çalışması başlatıldı

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Kaynak: AA

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