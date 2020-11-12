Son dakika! Kadıköy'de zincirleme kaza: 2 motosikletli yaralandı - Son Dakika

KADIKÖY D-100 Karayolu 'nda 3 motosiklet ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Göztepe mevkii Harem istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 07 MGA 31 plakalı motosiklet sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden 2 otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Aynı istikamette giden 34 TGC 38 plakalı taksici önündeki kazayı fark ederek manevra yapınca arkadan gelen iki motosiklette kazaya karıştı. Motosikletlerden biri taksi ile bariyer arasında sıkıştı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan 2 motosiklet sürücüsünün yardımına yoldan geçen diğer motosiklet sürücüleri koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak başka bir kazanın yaşanması için önlem aldı. Yaralı iki motosiklet sürücüsü ilk müdahalelerinin ardından sedye ile ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDIKaza nedeniyle Harem istikametine trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralıların ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya karışan otomobil sürücüsü "Kaza nedeniyle otomobil durunca teker teker vurmaya başladı. Taksi sürücüsü, kaza yapan araca vurmamak için sola kaçınca 2 motosiklette kazaya karıştı" dedi. Başka bir sürücü, "Önündeki araçlar durunca zincirleme kaza oldu. Pek bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

- İstanbul