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Kadıköy'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kadıköy'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

19.02.2022 09:59

İstanbul Kadıköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kadıköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Göztepe mevkisi Üsküdar istikametinde seyreden servis aracı ile arkasından gelen 2 otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri yol kenarındaki demir bariyerleri aştı, diğeri de beton bariyerlere vurdu. İçinde yolcu bulunan servis aracı da devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bariyerleri aşan otomobilin sürücü ile servis aracındaki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevrede önlem alarak kısa süreliğine yolu trafiğe kapattı. Araçların trafik yoğunluğu oluşan yoldan kontrollü geçişi sağlandı.

Kazaya karışan 3 araç, vinç ve çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılacak.

Kadıköy'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kadıköy'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kadıköy'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Otomobil, Üsküdar, Göztepe, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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