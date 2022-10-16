Kadıköy'deki 24 katlı binanın 3. katında yeniden yangın çıktı - Son Dakika
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Kadıköy'deki 24 katlı binanın 3. katında yeniden yangın çıktı

16.10.2022 10:58
Kadıköy'deki 24 katlı binanın 3. katında yeniden yangın çıktı

Kadıköy'de dün akşam çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü 24 katlı binada yeniden çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Kadıköy'de dün akşam çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü 24 katlı binada yeniden çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binanın bu kez 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ekiplerin, binadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binada dün akşam alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaşmıştı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki 24 katlı binanın 3. katında yeniden yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kadıköy'deki 24 katlı binanın 3. katında yeniden yangın çıktı - Son Dakika
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