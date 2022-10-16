Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak'taki 24 katlı binanın bu kez 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kadıköy'deki 24 katlı binanın 3. katında yeniden yangın çıktı - Son Dakika

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