Kadıköy'deki Alex de Souza heykeline otomobil çarptı - Son Dakika
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Kadıköy'deki Alex de Souza heykeline otomobil çarptı

02.03.2021 04:06
Kadıköy'deki Alex de Souza heykeline otomobil çarptı

FENERBAHÇE Spor Kulübü'nün efsane futbolcusu Alex de Souza için yaptırılan heykele otomobil çarptı.

FENERBAHÇE Spor Kulübü'nün efsane futbolcusu Alex de Souza için yaptırılan heykele otomobil çarptı.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı güzergahı üzerine Yoğurtçu Parkı karşısındaki alana yapılan Alex de Souza heykeli, otomobil çarpması sebebiyle alt kısmından hasar aldı. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Kuşdili Caddesi üzerinde bulunan Alex de Souza Heykeli'nin alt bölümüne çarptı. Heykelin önünde bulunan demir parmaklıklar ve elektrik direği yıkılırken heykelin alt kısmında hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Fenerbahçe, Otomobil, DHA, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'deki Alex de Souza heykeline otomobil çarptı - Son Dakika
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