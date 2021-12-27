KADIKÖY'DEKİ BARDA KÜFÜR CİNAYETİ; ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI - Son Dakika

KADIKÖY'de arkadaşlarıyla barda eğlenmeye giden 23 yaşındaki Ufuk Keskin bar kapısında kız arkadaşının yanında küfrettikleri için tartıştığı iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin ellerindeki bıçaklarla kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.

Kadıköy'de Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi üzerinde geçtiğimiz cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle yaşandı; Ufuk Keskin ve beraberindeki 7 arkadaşı bir bara eğlenmeye gitti. Bir süre sonra arkadaş grubu barın kapısına çıkıp sigara içmeye başladı. Bu sırada sokakta alkol alan 2 kişi küfürlü konuşmaya başladı. Ufuk Keskin'in yanlarında kız arkadaşları olduğu halde küfürlü konuşan şüphelilere müdahale etti. İki grup arasında yaşanan tartışmanın ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı. Ancak kısa süre sonra ellerindeki bıçaklarla geri dönen iki şüpheli Ufuk Keskin'i 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis, 60 farklı iş yerinin kamera görüntüleri inceledi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler olaydan 9 saat sonra Kartal'da gözaltına alındı. Şüphelilerin olaydan sonra attığı bıçaklar ise olay yerine 500 metre uzakta bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler Oğuzhan K. (20) ve Muhammet Y. (19)'in işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüpheliler karşılıklı küfürleşme yaşandığını kendilerini korumak için bıçağı rastgele salladıklarını söyledikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.