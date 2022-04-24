Kadıköy'deki boğa heykeli bakıma alındı - Son Dakika
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Kadıköy'deki boğa heykeli bakıma alındı

24.04.2022 14:37

Kadıköy'ün simgelerinden olan ve bazı kısımlarında yıpranmalar oluşan boğa heykeli, bakıma alındı.

Kadıköy'ün simgelerinden olan ve bazı kısımlarında yıpranmalar oluşan boğa heykeli, bakıma alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, gövdesinde çeşitli noktalarda yıpranma oluşan ve boynuzunda de delik açılan heykel için bakım çalışması başlattı.

Yaklaşık 15 gün sürmesi planlanan bakım çalışmaları kapsamında heykelin çevresi ekiplerce kapatıldı.

Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından 1864 yılında tunç döküm olarak yapılan heykel, 1987 yılından şu an bulunduğu Altıyol Meydanı'na konuldu.

Kadıköy'deki boğa heykeli bakıma alındı
Kadıköy'deki boğa heykeli bakıma alındı
Kadıköy'deki boğa heykeli bakıma alındı
Kadıköy'deki boğa heykeli bakıma alındı

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Kadıköy'ün simgesi boğa heykeli üzerindeki aşınmalar nedeniyle bakıma alındı Kadıköy'ün simgesi boğa heykeli üzerindeki aşınmalar nedeniyle bakıma alındı Tahrip edilen Kadıköy Boğa Heykeli kapatıldı Tahrip edilen Kadıköy Boğa Heykeli kapatıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki boğa heykeli bakıma alındı - Son Dakika


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