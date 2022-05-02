Kadıköy'deki boğa heykelinin bakımı tamamlandı - Son Dakika

Kadıköy'ün simgelerinden olan ve bazı kısımlarında oluşan yıpranmalar nedeniyle bakıma alınan boğa heykelindeki çalışma bitti.

Gövdesinde çeşitli noktalarında yıpranma oluşan, boynuzunda delik açılan heykel üzerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından 24 Nisan'da bakım çalışması başlatıldı.

Yaklaşık bir haftada bakımı tamamlanan heykelin çevresindeki bariyerler kaldırıldı.

Restore edilen heykel önünde çok sayıda vatandaş, fotoğraf çektirdi.

Fransız heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından 1864 yılında tunç döküm olarak yapılan heykel, 1987'de şu an bulunduğu Altıyol Meydanı'na konulmuştu.