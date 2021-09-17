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İSTANBUL ? KADIKÖY'DEKİ BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASI; 2 POLİS SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU - Son Dakika

İSTANBUL ? KADIKÖY'DEKİ BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASI; 2 POLİS SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

17.09.2021 12:55

KADIKÖY'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından haklarında dava açılan 23 tutuksuz sanığın yargılandığı davada dinlenen 6 polisten 2'si...

KADIKÖY'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından haklarında dava açılan 23 tutuksuz sanığın yargılandığı davada dinlenen 6 polisten 2'si sanıklardan şikayetçi oldu. Sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki sıfatıyla 6 polis memuru ve taraf avukatları katıldı. Dinlenen polis memurları, Kadıköy'de yapılan toplantının amacına uygun yapılmadığını, polislerin 3 kez 'dağılın' ihtarında bulunduğunu ancak buna rağmen dağılmadıklarını söyledi. Sanıkların, polis araçlarına saldırdığını, çevik kuvvet polislerinin üzerine taş, sopa ve maden suyu attıklarını kaydeden polisler, çöp konteynırlarının devrildiğini, yolların kesildiğini ve araç girişlerinin engellendiğini vurguladı.

"SANIKLARINDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Polis memuru A.B. "Bize görevimizi yaptırmamak için direndiler. Bana taş, sopa, maden suyu ve benzeri silahtan sayılan bir cisim gelmedi. Silahtan sayılan cisim isabet eden arkadaşlar vardı. Ben bunu gördüm, sanıklarından şikayetçi değilim. Maddi zarar talebim yoktur" dedi.

"BİR MÜDDET SONRA BİZ KENDİ CANIMIZI KORUMAYA ÇALIŞTIK"

Polis memuru Ö.K. ise görevlerini yaptıkları sırada sanıkların kendilerine maden suyu attığını belirterek, "Bana maden suyu isabet etti, bir müddet sonra biz kendi canımızı korumaya çalıştık. Çünkü toplantı amacına aykırı oldu ve zarar verilmeye başlandı. Sanıklardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

İfadesi alınan 6 polis memurundan 4'ü şikayetçi olmazken, 2 polis memur zarar gördüklerini belirterek şikayetçi oldu. Sanık avukatları ise sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme suçtan zarar gören ve duruşmaya katılmayan 2 polis memuru hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Sanıklar hakkında ayrı ayrı uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıkların 2 Şubat 2021 günü Kadıköy'de izinsiz olarak toplantı ve gösteri yürüyüşü yaptığı belirtiliyor. İddianamede kolluk kuvvetlerinin topluluğa dağılmaları yönünde gerekli ihtarların yapıldığı ancak grubun dağılmayarak slogan atmaya devam ettiği ifade ediliyor. İddianamede bazı sanıkların kolluk görevlilerine taş vb. cisimler atarak direndiği, bazı sanıkların ise görevlilerin dağılın ikazlarına uymayarak fiziki olarak direndiği ve görevlilerin görevlerini yerine getirmesini engelleyecek şekilde hakaret etmek suretiyle mukavemette bulundukları iddia ediliyor. İddianamede 23 sanığın "Görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak ve kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" ve "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 6 aydan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

İSTANBUL ? KADIKÖY'DEKİ BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASI; 2 POLİS SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
İSTANBUL ? KADIKÖY'DEKİ BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASI; 2 POLİS SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
İSTANBUL ? KADIKÖY'DEKİ BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASI; 2 POLİS SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
İSTANBUL ? KADIKÖY'DEKİ BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASI; 2 POLİS SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis Memuru, Mahkeme, Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? KADIKÖY'DEKİ BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASI; 2 POLİS SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL ? KADIKÖY'DEKİ BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ DAVASI; 2 POLİS SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU - Son Dakika
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