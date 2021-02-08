(Ek fotoğraflar) Kadıköy'deki "Boğaziçi" eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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(Ek fotoğraflar) Kadıköy'deki "Boğaziçi" eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi

(Ek fotoğraflar) Kadıköy'deki "Boğaziçi" eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi

08.02.2021 11:59

KADIKÖY'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

KADIKÖY'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından otobüslerle getirildikleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi ve Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 61 şüpheli Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

(Fotoğraf)


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Devlet Hastanesi, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (Ek fotoğraflar) Kadıköy'deki 'Boğaziçi' eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: (Ek fotoğraflar) Kadıköy'deki "Boğaziçi" eylemlerinde gözaltına alınan 61 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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