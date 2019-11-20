Kadıköy'deki çakmak hırsızları kamerada

KADIKÖY'de tekel bayiinden 180 lira ve 83 çakmak çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden K.D.'nin 12 yaşında olması ve çeşitli suçlardan 85 suç kaydının olması dikkat çekti.

Kadıköy, Caferağa'da bulunan bir tekel bayiinden 15 Kasım saat 05.30'da hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerinde bulunan bir görgü tanığı, 3 kişinin tekel bayiinin camından atlayarak ellerinde kutularla kaçtığını polis ekiplerine aktardı. Olayın yaşandığını Caferağa Mahallesi'nde polis ekipleri arama başlattı. Ekipler, görgü tanığının verdiği eşkale uygun ve ellerinde kutu bulunan Mümin Mert P. (22), Ahmet İ.(18) ve 12 yaşındaki K.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 3 kişinin üzerinde yapılan aramada işyerinden alındığı düşünülen 180 lira ve 83 çakmak bulundu.

Şüphelilerden Mümin Mert P.'nin toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefetten kaydı bulunurken, Ahmet İ.'nin 2 açıktan hırsızlık ve işyerinden hırsızlık kaydı olduğu anlaşıldı. 12 yaşındaki K.D.'nin ise çeşitli suçlardan toplam 85 kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.D. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Mümin Mert P. ve ve Ahmet İ. çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerden birinin tekelin camını zorlayarak açtıktan sonra uzaklaştığı gözüküyor. Bir süre sonra açtıkları camdan içeri giren şüpheliler tekelin kasasını karıştırıyor ve raflardaki çakmakları alıyor. Ardından da girdikleri camdan çıkan şüpheliler ellerinde çakmakların olduğu kutular ile uzaklaşıyor.