Son Dakika Haberleri: Kadıköy'deki Cinayet

Kadıköy'deki Cinayet

41 dakika önce

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren İlhan Ünğan'ın cenazesi toprağa verildi.

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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren İlhan Ünğan'ın cenazesi toprağa verildi.

Ünğan için Pendik Çamçeçme Mahallesi Orta Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ünğan'ın ailesi ve yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, kılınan namazın ardından Tuzla Aydıntepe Mezarlığında defnedildi.

Ünğan, dün Bağdat Caddesi'nde, park halindeki arabasının yanında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken, olay yerine gelen Ünğan'ın yakınlarından 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Ünğan, 26 Eylül 2014'te, Büyükçekmece'de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindaşti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesi davasında firari sanık olarak aranıyordu. Davada, Ünğan'ın ağabeyi Orhan Ünğan ise tutuklu olarak yargılanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:36 Kaynak: AA

Bağdat, Kadıköy, Güncel
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