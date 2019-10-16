Kadıköy'deki cinayet

Kadıköy'de tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi'ndeki bir evde üç gün önce Uğur G. (45), tartıştığı Orkun A. (44) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İhbar üzerine olay yerine giden Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapının önünde duran ve suçu itiraf eden Orkun A'yı gözaltına alarak, olayda kullanılan bıçağı da ele geçirdi. Polis ekipleri, olay yerindeki Uğur G'nin eşi Serpil Ç.G'yi de gözaltına aldı.

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri inceleyen polis ekipleri, Uğur G'nin, olay günü akşam saatlerinde eşi ile Orkun A'nın evine gittiğini, cinayetin ise taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından gerçekleştiğini belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serpil Ç.G. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Orkun A. ise tutuklandı.