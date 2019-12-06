Kadıköy'deki cinayetin zanlısı kick boksçu hakkında dava açıldı

Kadıköy'de iki kişiyi darbettiği, bir kişiyi de bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kick boksçu Berke Şahin hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihi olan 8 Eylül'de sanık Berke Şahin'in, kız arkadaşı Pelin Oymacı ile Kadıköy'de araçlarını park ettikleri yere yürüdükleri sırada maktul Ömer Özdemir ve Enes Erkan'ın sözlü tacizine uğradıkları ifade edildi.

İddianamede, bunun üzerine sanık Berke Şahin'in kız arkadaşını aynı sokak üzerinde bulunan bir kafedeki arkadaşlarının yanına bıraktıktan sonra geri döndüğü, Özdemir ve Erkan'ı darbetmeye başladığı anlatıldı.

Berke Şahin'in arkadaşı olan Tevfik Karakaya'nın ve dosyaları tefrik edilen diğer iki şüphelinin de olaya müdahil olduğu, bu esnada diğer şüphelilerin geldiğini gören maktulun olay yerinden kaçtığı aktarılan iddianamede, Şahin ve arkadaşlarının Enes Erkan'ı darbetmeyi sürdürdüğü belirtildi.

İddianamede, Şahin'in daha sonra arkadaşları olan Tevfik Karakaya, Okan Canyurt ve kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle maktul Özdemir'i motosikletle aramaya başladıkları ifade edildi.

Şahin'in ağaçlık alanda saklandığını fark ettiği Özdemir'i kovalamaya başladığı ve bir güvenlik kulübesine sığınmaya çalıştığı esnada arkadan yetişerek bıçakladığı aktarılan iddianamede, 10 saniyelik bir zaman dili içerisinde Tevfik Karakaya'nın da maktulun yanına gelerek Berke Şahin'in olayına müdahil olduğu bildirildi.

İddianamede, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Özdemir'in hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, sanık Berke Şahin hakkında, Ömer Özdemir'e yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası talep edildi.

Tevfik Karakaya hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen iddianamede, tutuksuz sanık Okan Canyurt hakkında da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.