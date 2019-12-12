Kadıköy'deki cinayetin zanlısı kick boksçu hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Kadıköy'de tartıştıkları bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu sanıklar kick boksçu Berke Şahin ve Tevfik Karakaya ile Okan Canyurt'un yargılanmasına başlandı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Berke Şahin, Tevfik Karakaya ve tutuksuz sanık Okan Canyurt katıldı. Duruşmada, olayda yaşamını yitiren Ömer Özdemir'in ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, kimlik tespitinin ardından duruşmaya başladı.

Söz verilen sanık Berke Şahin, avukatının mazeretinden ötürü duruşmaya katılmadığını, bu nedenle bir sonraki duruşma savunma yapacağını söyledi.

Sanık Tevfik Karakaya ise soruşturma aşamasında verdiği beyanların doğru olduğunu belirterek, suçlamaları reddetti. Berke'nin elinde kanama gördüğünü ve yaralandığını düşündüğünü, elinde bıçak olduğunu sandığını, bu nedenle ona vurduğunu anlatan Karakaya, maktule tekme atmadığını savundu. Ömer Özdemir'in yaralandığını Berke Şahin'i tedavi ettirmek için götürdüğü esnada hastanede öğrendiğini aktardı.

Berke Şahin'in Türkiye ve Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan sanık Karakaya, "Kavga olunca profesyonel bir sporcunun lisansı gidebilir. Aslında benim ilk baştaki eylemim maktule bir zarar gelmemesi içindi. Berke'nin öldürme kastı ile hareket ettiğini düşünmedim." dedi.

Tutuksuz sanık Okan Canyurt, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, Berke Şahin'in motoruna bindiğini, onun dediklerini yaptığını, eyleme katılmadığını savundu.

Maktul Ömer Özdemir'in babası Hüseyin Özdemir, olay yerine gittiğinde oğlunun kaburgalarının, sol kolunun kırık olduğunu, onu kucağına aldığında çok kötü bir his yaşadığını anlatarak, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Anne Sevgi Özdemir ise adalet, sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Duruşma salonunda ağlayan maktulun kardeşi Berat Özdemir'in beyanının alınamadığı tutanağa geçirildi.

Mahkeme heyeti, sanık Berke Şahin'in Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesine sevk edilerek, olay tarihinde cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair rapor düzenlenmesine karar verdi.

Heyet eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Eylül'de sanık Berke Şahin'in, kız arkadaşıyla Kadıköy'de araçlarını park ettikleri yere yürüdükleri sırada maktul Ömer Özdemir ve Enes Erkan'ın sözlü tacizine uğradıkları ifade ediliyor.

İddianamede, bunun üzerine sanık Berke Şahin'in kız arkadaşını aynı sokak üzerinde bulunan bir kafedeki arkadaşlarının yanına bıraktıktan sonra geri döndüğü, Özdemir ve Erkan'ı darbetmeye başladığı anlatılıyor.

Berke Şahin'in arkadaşı olan Tevfik Karakaya'nın ve dosyaları tefrik edilen diğer iki şüphelinin de olaya müdahil olduğu, bu esnada diğer şüphelilerin geldiğini gören maktulun olay yerinden kaçtığı aktarılan iddianamede, Şahin ve arkadaşlarının Enes Erkan'ı darbetmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

İddianamede, Şahin'in daha sonra arkadaşları olan Tevfik Karakaya, Okan Canyurt ve kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle maktul Özdemir'i motosikletle aramaya başladıkları aktarılıyor.

Şahin'in ağaçlık alanda saklandığını fark ettiği Özdemir'i kovalamaya başladığı ve bir güvenlik kulübesine sığınmaya çalıştığı esnada arkadan yetişerek bıçakladığı aktarılan iddianamede, 10 saniyelik bir zaman dilimi içerisinde Tevfik Karakaya'nın da maktulun yanına gelerek Berke Şahin'in olayına müdahil olduğu kaydediliyor.

İddianamede, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Özdemir'in hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı anlatılıyor.

Sanık Berke Şahin ve Tevfik Karakaya hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen iddianamede, tutuksuz sanık Okan Canyurt hakkında da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.