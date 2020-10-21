Kadıköy'deki cinayetin zanlısı kick boksçuya müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

Kadıköy'deki cinayetin zanlısı kick boksçuya müebbet hapis cezası verildi

21.10.2020 11:37
Kadıköy'deki cinayetin zanlısı kick boksçuya müebbet hapis cezası verildi, System.String[]

Kadıköy'de tartıştıkları bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanıklar kick boksçu Berke Şahin ile Tevfik Karakaya'ya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Kadıköy'de tartıştıkları bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanıklar kick boksçu Berke Şahin ile Tevfik Karakaya'ya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Berke Şahin ve Tevfik Karakaya SEGBİS sistemi ile bağlandı.Tutuksuz sanık Okan Canyurt ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, olayda yaşamını yitiren Ömer Özdemir'in babası ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada söz alan baba Hüseyin Özdemir, yaşanan olaydan ötürü yüreğinin halen yandığını ifade ederek, "Orada benim evladım değil sizin evladınız da olabilirdi. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum." şeklinde konuştu.

Ömer Özdemir'in ailesinin avukatları ise her sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, haklarında herhangi bir yasal takdiri indirim uygulanmamasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Berke Şahin, çok pişman olduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Diğer tutuklu sanık Tevfik Karakaya ise evinin önünde gelişen ve istemeden karıştığı olaydan ötürü üzgün olduğunu, yaşanan olaya engel olmak istediğini, hayatı boyunca insanlara yardım ettiğini savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Berke Şahin ve Tevfik Karakaya'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Ayrıca, tutuklu sanıkların olay sonrası kaçması ve davranışları göz önünde bulundurarak verilen cezada herhangi bir indirim uygulanmamasına hükmedildi.

Heyet, tutuksuz sanık Okan Canyurt'un ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Eylül'de sanık Berke Şahin'in, kız arkadaşıyla Kadıköy'de araçlarını park ettikleri yere yürüdükleri sırada maktul Ömer Özdemir ve Enes Erkan'ın sözlü tacizine uğradıkları ifade edilmişti.

İddianamede, bunun üzerine sanık Berke Şahin'in kız arkadaşını aynı sokak üzerinde bulunan bir kafedeki arkadaşlarının yanına bıraktıktan sonra geri döndüğü, Özdemir ve Erkan'ı darbetmeye başladığı anlatılmıştı.

Berke Şahin'in arkadaşı olan Tevfik Karakaya'nın ve dosyaları tefrik edilen diğer iki şüphelinin de olaya müdahil olduğu, bu esnada diğer şüphelilerin geldiğini gören maktulun olay yerinden kaçtığı aktarılan iddianamede, Şahin ve arkadaşlarının Enes Erkan'ı darbetmeyi sürdürdüğü belirtilmişti.

İddianamede, Şahin'in daha sonra arkadaşları olan Tevfik Karakaya, Okan Canyurt ve kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle maktul Özdemir'i motosikletle aramaya başladıkları aktarılmıştı.

Şahin'in ağaçlık alanda saklandığını fark ettiği Özdemir'i kovalamaya başladığı ve bir güvenlik kulübesine sığınmaya çalıştığı esnada arkadan yetişerek bıçakladığı aktarılan iddianamede, 10 saniyelik bir zaman dilimi içerisinde Tevfik Karakaya'nın da maktulun yanına gelerek Berke Şahin'in olayına müdahil olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Özdemir'in hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı anlatılmıştı.

Sanık Berke Şahin ve Tevfik Karakaya hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen iddianamede, tutuksuz sanık Okan Canyurt hakkında da "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Ömer Özdemir, Karakaya, Kadıköy, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki cinayetin zanlısı kick boksçuya müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

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