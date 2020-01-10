Kadıköy'deki cinsel saldırının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Kadıköy'deki cinsel saldırının şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Kadıköy'de bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'deki cinsel saldırının şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Kadıköy'de bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hasanpaşa Mahallesi Uhuvet Sokak'ta yolda yürüyen S.Y'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen F.K, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli F.K'nin "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli F.K'nin hakimlikteki sorgusunda olayla ilgisinin bulunmadığını, mağdur kadını hiç görmediğini ve olayın meydana geldiği mahalleden de hiç geçmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Kadıköy'de 1 Ocak'ta sabah saatlerinde Hasanpaşa Mahallesi Uhuvet Sokak'ta yürürken cinsel saldırıya uğradığını söyleyen S.Y'nin şikayeti üzerine çalışma başlatılmış, çevredeki 68 kameranın görüntüsünü inceleyen ekipler şüpheli F.K'yi (27) Fikirtepe Özbey Caddesi'nde gözaltına almıştı.

Anadolu Adalet Sarayı, Hasanpaşa, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:28 Kaynak: AA
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