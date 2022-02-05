Üye Girişi
Kadıköy'deki çökmede çukura düşen iş yeri sahibi: Telefonla konuşuyordum, dolapla birlikte düştüm - Son Dakika

Kadıköy'deki çökmede çukura düşen iş yeri sahibi: Telefonla konuşuyordum, dolapla birlikte düştüm

05.02.2022 12:12
Kadıköy'deki çökmede çukura düşen iş yeri sahibi: Telefonla konuşuyordum, dolapla birlikte düştüm

KADIKÖY'de 3 katlı binanın önünde çökme oldu.

KADIKÖY'de 3 katlı binanın önünde çökme oldu. Çökme nedeniyle 5 metre derinliğinde çukur oluşurken, binanın alt katında bulunan iş yeri sahibi çöken çukura düştü. Çukura düşen iş yeri sahibi Ömer Kaçağan, "O sırada telefonla konuşuyordum. Dolapla birlikte aşağıya düştüm" dedi.

Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın önünde dün akşam saatlerinde çökme oldu. 5 metre derinliğinde çukur oluştu. Çökme nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.  Çökme sırasında binanın alt katında bulunan iş yeri sahibi Ömer Kaçağan oluşan çukura düştü. Ömer Kaçağan, "6 metre aşağıya düştüm. O çukurdan çıktım. Dükkanın önünde telefonla konuşuyordum. Müşteri yoktu o sırada. Dolapla birlikte aşağıya düştüm. Diğer dolap sonradan düştü. Biri de askıda kaldı. 8 yıllık esnafım burada. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Onlar da üzerine düşeni yaptılar" dedi. Belediyeden gelen ekipler, kepçe yardımıyla çukura düşen dolapları çıkararak çukuru doldurdu.

"TELAŞ VE PANİKLE ARKADAŞIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞTIK"

Görgü tanığı Ahmet Can, "Eski binaların önünde böyle çukurlar var. Onun içine düştü. Binayı boşaltmadılar. Binada bir sorun yok. Bir telaş ve panikle arkadaşımızı kurtarmaya çalıştık. Onu çıkardık. Durumunun iyi olduğuna sevindik. Ekipler geldi. Dolaplar kuyunun içinde duruyor. Belediye ekipleri geldi. Çukuru dolduracaklar" dedi.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE KAYBOLDU"

Bina sakini Özgür Göksever ise, "Bir anda gözümün önünde yok oldu. Yer çöktü. Bir çukur oluştu. Ne olduğunu anlamadık. Telefonla konuşuyordu kendisi. Bir anda şok olduk. Çukura eğilip Ömer, Ömer diye bağırdım. İlk bir dakika ses gelmedi. Daha bir panik oldum. Sonra seslenip iyi olduğunu söyledi. İtfaiye ve polisi aradım. Belediyeden ekip geldi. O sırada boşaltıldı bina. Sıkıntı olmayınca geri girdiler evlerine" şeklinde konuştu.


Kadıköy'deki çökmede çukura düşen iş yeri sahibi: Telefonla konuşuyordum, dolapla birlikte düştüm
Kadıköy'deki çökmede çukura düşen iş yeri sahibi: Telefonla konuşuyordum, dolapla birlikte düştüm
Kadıköy'deki çökmede çukura düşen iş yeri sahibi: Telefonla konuşuyordum, dolapla birlikte düştüm
Kadıköy'deki çökmede çukura düşen iş yeri sahibi: Telefonla konuşuyordum, dolapla birlikte düştüm
Kadıköy'deki çökmede çukura düşen iş yeri sahibi: Telefonla konuşuyordum, dolapla birlikte düştüm
YORUMLAR
500

İtfaiye, Suadiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki çökmede çukura düşen iş yeri sahibi: Telefonla konuşuyordum, dolapla birlikte düştüm - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:07 İş görüşmesine gittiği yerde cinsel tacize uğrayan oyuncu davayı kazandı! Yargılanan sanığa 19 yıl hapis cezası
12:05 Çırılçıplak soydukları adamı soğuk suyun altında darp ettiler! Görüntüleri ise karısına yolladılar
11:53 Yıllar sonra aldatıldığını öğrenen adam dehşet saçtı! Sokak ortasında iki şarjör mermi boşalttı
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
11:41 Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
11:06 Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi
10:47 Ünlü ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 12:25:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'deki çökmede çukura düşen iş yeri sahibi: Telefonla konuşuyordum, dolapla birlikte düştüm - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement