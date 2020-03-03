Kadıköy'deki danslı protestoya dava - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'deki danslı protestoya dava - Son Dakika

Kadıköy'deki danslı protestoya dava

6 saat önce

Kadıköy'de, kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto etmek için düzenlenen danslı protestoda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 kadın hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan...

Kadıköy'deki danslı protestoya dava, System.String[]

Kadıköy'de, kadına yönelik cinsel saldırı, istismar ve şiddeti protesto etmek için düzenlenen danslı protestoda gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 kadın hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


Şili'de kadına şiddete dikkat çekmek için düzenlenen 'Las Tesis' isimli danslı protestoya destek vermek için Kadıköy'de düzenlenen danslı eylemde gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Aralık 2019 günü "Kadın Cinayetlerini Durduracağız" isimli oluşum organizesinde Şili ülkesinde ve Türkiye'de kadın hakları, kadınlara yönelik şiddet ve cinsel istismar konularına dikkat çekmek amacıyla dans etkinliği yapıldığı belirtildi.


Olay günü olay yerine 280 kişilik katılımcının geldiği, etkinlik sırasında söylenecek şarkının yazılı olduğu kağıtların dağıtımına başlandığı, şarkı sözlerinin içeriğinde, "tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet" ifadelerinin yer aldığı anlatıldı.


Grubu organize eden, söylenen şarkıları, grubun dans etkinliğini yönlendiren, basına demeçler veren şüpheliler Fidan Ataselim ve Ayşe Ece Kavas'a bildirinin içeriğinde suç unsuru olabileceği ve dağıtımın durdurulması gerektiğinin söylendiği belirtilirken, dağılmaları yönünde polisler tarafından yapılan yasal uyarılara rağmen dağılmadıkları kaydedildi.


İddianamede, grubun yapılan müdahaleye rağmen trafiği kapatarak, "Kadın cinayetlerini durduracağız" ve "Asla yalnız yürümeyeceksin" şeklinde sloganlar atmaya devam ettiği, şüphelilerin bu şekilde yakalanarak gözaltına alındığı vurgulandı.


3 yıla kadar hapisleri istendi


Şüpheliler savunmalarında suç işleme kasıtlarının olmadığını, atılı suçlamayı kabul etmediklerini söyledi. İddianamede, 6 şüphelinin "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.


İddianame gönderildiği Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:08 Kaynak: İHA
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