Kadıköy'deki denetimde kimlikleri sahte 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kadıköy'deki denetimde kimlikleri sahte 3 kişi yakalandı
05.12.2020 10:23
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / SOKAĞA çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy'de yapılan denetimde durdurulan taksideki yabancı uyruklu 3 yolcunun kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi.
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ SOKAĞA çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy'de yapılan denetimde durdurulan taksideki yabancı uyruklu 3 yolcunun kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi. 3 kişi polis merkezine götürüldü.
Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimleri arttırdı. Kadıköy D-100 Karayolu'nda oluşturulan denetim noktasında ekipler sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol etti. Durdurulan taksideki 3 yolcunun kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi. Afgan uyruklu olduğu öğrenilen 3 kişi işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Taksi sürücüsü Mehmet Gözübüyük, " Gebze'de aldım yolcuları. Gaziosmanpaşa'ya götürecektim. Yapılan kimlik denetiminde kimliklerinin sahte olduğu tespit edilmiş." dedi. Ekiplerin denetimleri devam ediyor.
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